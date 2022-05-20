Владимир Ефимов: Застройщики получили отсрочку по предоставлению банковских гарантий на 26 миллиардов рублей

Количество земельных участков, по которым девелоперы отсрочили представление банковской гарантии при изменении вида их разрешенного использования, достигло 57. Сумма по отложенным финансовым документам составила почти 26 миллиардов рублей. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

По закону при изменении вида разрешенного использования (ВРИ) земельного участка для целей строительства собственник вносит соответствующую плату в городской бюджет единовременно или в рассрочку.

При втором варианте он должен подтвердить последующие выплаты банковской гарантией – обязательством банка об уплате требуемой суммы. Ранее ее нужно было предоставить сразу. Сейчас, благодаря введенным антикризисным мерам, – в течение полугода с момента смены ВРИ. При этом необходимо предъявить письменное поручительство бенефициара об исполнении принятых условий.

«Почти за два месяца действия мер антикризисной поддержки отсрочкой предоставления банковских гарантий воспользовались собственники 57 земельных участков, суммарная площадь которых превышает 150 гектаров. Общий объем по отсроченным документам составил 25,7 миллиарда рублей», – отметил Ефимов.

По его словам, это позволило девелоперам сократить издержки по оплате комиссии банку и дало возможность более внимательно подобрать финансовое учреждение для оформления документа.

Поддержку от города получили все обратившиеся инвесторы, добавил вице-мэр.

«У девелоперов, получивших городскую поддержку, нет необходимости замораживать свою строительную деятельность на этих объектах», – подчеркнул руководитель департамента городского имущества Максим Гаман.

Заявки на получение отсрочки предоставления банковской гарантии рассматриваются в течение 30 дней.

