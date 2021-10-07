Ефимов: за девять лет Москва выделила предприятиям свыше 6,3 млрд рублей

Общая сумма займов и субсидий, выданных промышленным предприятиям Москвы с 2012 года, составляет свыше 6,3 миллиарда рублей. Об этом рассказал заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Государственную программу «Экономическое развитие и инвестиционная привлекательность города Москвы» мэр Сергей Собянин утвердил в 2011 году. По словам заместителя мэра, за все время действия программы помощь получили более ста промышленников. Полученные средства предприятия тратят на покупку нового оборудования, на развитие экспорта и на возмещение затрат по лизингу.

«Сегодня в Москве работают около трех тысяч промышленных предприятий, которые ежегодно модернизируют свое производство. Город, в свою очередь, поддерживает развитие и цифровизацию промышленного сектора», - пояснил Ефимов.

Возмещение затрат по лизингу стало самой востребованной мерой поддержке, по ней власти одобрили заявок на общую сумму 1,9 миллиарда рублей. Промышленники столицы также могут потратить полученные средства на выплату процентов по кредитам на оборудование и техническое присоединение к инженерным сетям. Сумма всех заявок в этой сфере составила 1,4 миллиарда рублей.

Глава Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Александр Прохоров также рассказал о том, что с 2017 года предприятиям выделяются льготные займы по ставке от 1 до 4 процентов. По словам Прохорова, суммарный бюджет таких проектов составит более 4,8 миллиарда рублей.

«За все время льготные займы были выданы предприятиям на общую сумму порядка трех миллиардов рублей. Средняя сумма займа составляет около 100 миллионов рублей. При этом каждый четвертый заемщик возвращается за повторным займом. Важно отметить, что финансовая поддержка осуществляется на условиях взаимного софинансирования проектов», - подчеркнул глава департамента.

В Московском фонде поддержки промышленности и предпринимательства уточнили, что льготные займы для предприятий предоставляются в зависимости от целей, а также от отрасли, в которой работает обратившаяся в фонд организация.

