Владимир Ефимов: В технопарк в «Октябрьском поле» вложат около 2 млрд рублей
На территории бывшей промзоны «Октябрьское поле» по проекту комплексного развития неэффективно используемых территорий «Индустриальные кварталы» возведут технопарк площадью около 12 тысяч квадратных метров. На эти цели инвестор направит примерно 2 миллиарда рублей, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.
По его словам, Мосгосэкспертиза уже выдала положительное заключение на создание технопарка, в ближайшее время инвестор планирует получить разрешение на строительство.
«Благодаря реализации проекта в городе появится около 600 рабочих мест. Таким образом, в целом в индустриальном квартале, который возведут в бывшей промзоне «Октябрьское поле», создадут более тысячи новых мест для трудоустройства граждан», – отметил вице-мэр.
Другие объекты в «Октябрьском поле» сейчас также находятся на стадии реализации. Об этом сообщил руководитель департамента городского имущества города Москвы Максим Гаман.
«По проекту комплексного развития территорий в бывшей промзоне «Октябрьское поле» инвестор уже возводит школу на 800 учеников и три очереди жилья с детскими садами на 200 мест и поликлиникой, рассчитанной на 150 посещений в смену», – подчеркнул глава департамента.
Строительство планируется завершить к 2025 году. В результате на месте бывшей промзоны появятся современное жилье и социальные объекты.
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