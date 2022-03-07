Владимир Ефимов: В ОЭЗ Москвы разработали новую модель самоката
Обновленная модель электросамоката MiR, разработанного в особой экономической зоне «Технополис “Москва”», станет доступна гражданам уже в 2022 году, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений города Владимир Ефимов.
По его словам, на столичном заводе «Протон» создан новый продукт, ориентированный на импортозамещение.
«Собственную модель самоката завод, расположенный в ОЭЗ «Технополис “Москва”», впервые представил в 2021 году. Вложив в модернизацию действующего производства электроники порядка 20 миллионов рублей, предприятие разработало продукт, востребованный у горожан», - рассказал он.
Ефимов отметил, что продукт ориентирован на импортозамещение и уже задействован в пунктах проката в Череповце, в подмосковных городах Орехово-Зуево и Лобня, планируется поставка первой партии в количестве 100 штук.
В свою очередь руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики города Москвы Александр Прохоров подчеркнул, что новый продукт является примером диверсификации производства и постоянной работы с инновациями.
«За время работы в столичной ОЭЗ компания вложила более 222 миллионов рублей в развитие площадки. На ее счету 8 зарегистрированных авторских прав на результаты интеллектуальной деятельности, в том числе 3 патента на изобретения. Новая продукция усовершенствована по своим техническим параметрам», – добавил он.
Отмечается, что были доработаны технические возможности, усовершенствована тормозная система, колеса и GPS-модуль.
Также теперь батарею можно заменить прямо в пути, а современный LED-дисплей позволяет регулировать скорость, фиксировать пробег и время, проведенное в пути.
Генеральный директор ОЭЗ «Технополис “Москва”» Геннадий Дегтев отметил, что в компании постоянно работают над развитием своей продуктовой линейки.
«В ОЭЗ созданы максимально удобные условия для реализации проектов любого направления. Преимущества инфраструктуры и удобство логистики, а также льготы и преференции позволяют московским резидентам направлять свои ресурсы для совершенствования продуктовой линейки, создания конкурентных и достойных товаров и разработок», – пояснил он.
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