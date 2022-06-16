Владимир Ефимов: В Новой Москве будут производить стройматериалы из дерева
В ТиНАО (объединение Троицкого и Новомосковского административных округов Москвы) появится производственный комплекс по изготовлению строительных материалов из дерева. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.
По его словам, площадь участка составляет более двух гектаров, город передаст его застройщику в аренду без торгов в рамках масштабного инвестиционного проекта.
«Градостроительно-земельная комиссия города, возглавляемая мэром Москвы Сергеем Собяниным, приняла решение о передаче инвестору около 2,3 гектара земли в границах Новой Москвы под строительство нового производственного комплекса по выпуску стройматериалов из дерева. Планируемый объем инвестиций в проект – не менее 600 миллионов рублей. На производстве появится около 55 рабочих мест», – отметил Ефимов.
Инвестор – компания «ПрофильДоорс» – специализируется на межкомнатных дверях и различной фурнитуре и уже имеет в столице производственную площадку.
Руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский рассказал, что новый комплекс по выпуску фанеры, деревянных плит и панелей будет построен рядом с действующим производством.
При этом в бюджет города от проекта ежегодно будет поступать не менее 15 миллионов рублей налогов.
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