Владимир Ефимов: В Новой Москве будут производить стройматериалы из дерева

В ТиНАО (объединение Троицкого и Новомосковского административных округов Москвы) появится производственный комплекс по изготовлению строительных материалов из дерева. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

По его словам, площадь участка составляет более двух гектаров, город передаст его застройщику в аренду без торгов в рамках масштабного инвестиционного проекта.

«Градостроительно-земельная комиссия города, возглавляемая мэром Москвы Сергеем Собяниным, приняла решение о передаче инвестору около 2,3 гектара земли в границах Новой Москвы под строительство нового производственного комплекса по выпуску стройматериалов из дерева. Планируемый объем инвестиций в проект – не менее 600 миллионов рублей. На производстве появится около 55 рабочих мест», – отметил Ефимов.

Инвестор – компания «ПрофильДоорс» – специализируется на межкомнатных дверях и различной фурнитуре и уже имеет в столице производственную площадку.

Руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский рассказал, что новый комплекс по выпуску фанеры, деревянных плит и панелей будет построен рядом с действующим производством.

При этом в бюджет города от проекта ежегодно будет поступать не менее 15 миллионов рублей налогов.

