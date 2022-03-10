Владимир Ефимов: В Москве запущен сервис для записи на осмотр квартир от города

Москвичи, получающие новые квартиры по программе улучшения жилищных условий, смогут воспользоваться электронным сервисом для записи на осмотр объекта и получение ключей. Раннее для этого они должны были посещать ведомство лично или записывались по телефону, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

«Департамент городского имущества запустил новый сервис «Время планировать вместе с ДГИ». С его помощью очередники могут выбрать удобные дату и время осмотра предложенного жилья, а также получения ключей после оформления всех документов на понравившуюся квартиру», – рассказал заммэра.

Ссылка на новый сервис горожанам, стоящим в очереди на получение жилья от города, придет автоматически. Оставить заявку на нем можно при помощи любого устройства, для этого понадобится ввести личные данные.

Очередь на улучшение жилищных условий в столице ежегодно сокращается в среднем на 10%, а по итогам 2021 года – на 15%, сообщил руководитель департамента городского имущества Максим Гаман. По его словам, за последние 11 лет очередь уменьшилась более чем в три раза. К началу этого года она составляет около 42 тысяч семей.

