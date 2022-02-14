Владимир Ефимов: В Москве с помощью сервиса «Вывоз ненужных вещей» впервые утилизировали автомобиль
В Москве утилизировали первый автомобиль, вывезенный с помощью сервиса «Вывоз ненужных вещей». Ранее о том, что у москвичей есть такая возможность, написал Сергей Собянин на своей странице в социальной сети.
По словам заместителя мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимира Ефимова, столичная промышленная компания по утилизации транспортных средств может перерабатывать любые машины: работающие на топливе, гибридные или электрокары.
«Экологичная утилизация отходов и старой техники становится неотъемлемой частью экономики. Например, в производстве автомобилей используются пластмасса и полипропилен, которые хорошо поддаются переработке и используются повторно как в промышленном производстве, так и в изготовлении бытовых товаров», – отметил он.
Ефимов уточнил, что столичная промышленная компания в 2021 году утилизировала порядка 600 автомобилей.
Отмечается, что сервис «Вывоз ненужных вещей» позволяет жителям столицы отправить заявку на бесплатную утилизацию своего автомобиля, а также крупной бытовой техники и металлических предметов.
Руководитель столичного департамента инвестиционной и промышленной политики Александр Прохоров подчеркнул, что по окончании процесса владелец получит свидетельство об утилизации транспортного средства и сможет снять авто с регистрационного учета.
Сообщается, что за время работы сервиса специалисты вывезли на переработку больше 160 тонн вторсырья.
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