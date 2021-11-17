Владимир Ефимов: В Москве растут поступления налогов от спецрежимов для малого и среднего бизнеса

В Москве растут поступления в бюджет налогов от специальных налоговых режимов, применяемых малым и средним бизнесом. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по экономической политике и имущественно-земельным отношениям Владимир Ефимов.

По словам Ефимова, предприятия и индивидуальные предприниматели, работающие по упрощенной системе налогообложения (УСН), перечислили в бюджет города 147,9 млрд рублей. – на 41,6% больше аналогичного периода 2020 года. Заместитель мэра рассказал, что УСН остается одним из самых популярных налоговых режимов в Москве. Однако в прошлом году сокращение налоговых поступлений было прежде всего связано с пандемией.

«Компании ряда отраслей были вынуждены временно приостановить деятельность. Помимо этого, малое и среднее предпринимательство в наиболее пострадавших отраслях в прошлом году получило отсрочку по уплате налога за 1 квартал 2020 года с возможностью его уплаты в 2021 году и было освобождено от уплаты налога за 2 квартал», - напомнил Ефимов.

В числе мер поддержки московского бизнеса в период пандемии также были льготы по аренде, субсидии, льготные кредиты, гранты. Некоторые из них были продлены на 2021 год. Кроме того, в текущем году правительство также ввело новые меры помощи пострадавшим от пандемии предприятиям. По словам заммэра, это позволило малому бизнесу восстановиться.

«Динамика поступлений налога от УСН за 10 месяцев 2021 года оказалась на 38,2% выше января-октября докризисного 2019 года, что свидетельствует о восстановлении работы малого бизнеса большинства отраслей Москвы», - подчеркнул Ефимов.

Еще один специальный налоговый режим, а именно патентная система налогообложения (ПСН), зачастую применяется предприятиями в сфере перевозок, розничной торговли, бытовых услуг и аренды помещений. По словам главы департамента экономической политики и развития Москвы Кирилла Пуртова, налоговые поступления от этого режима уже превысили прошлогодние показатели.

«За 10 месяцев текущего года поступления от ПСН достигли 3,8 млрд рублей, на 11,1% превысив показатели аналогичного периода 2020 года и практически достигнув уровня 2019 года», - рассказал Пуртов.

В 2020 году был принят федеральный закон, расширивший применение ПСН и разрешивший предприятиям уменьшать размер налога на сумму страховых платежей, добровольного личного страхования, расходов по больничным листам. Ожидается, что эти меры приведут к усилению популярности патентной системы налогообложения у столичных предпринимателей.

