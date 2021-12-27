Владимир Ефимов: В Москве появятся еще три индустриальных квартала общей площадью почти 40 га
На территориях трех бывших столичных промзон построят банки, офисные центры и магазины. Проекты комплексного развития территорий были одобрены на заседании Градостроительно-земельной комиссии города Москвы, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.
«В Москве появятся еще три индустриальных квартала общей площадью почти 40 га. Сейчас там расположены склады и стоянки. – сообщил Ефимов. – В комплексное развитие участков бывших промзон инвесторы вложат 45 миллиардов рублей, а ежегодные поступления в городско бюджет составят почти 3,9 миллиарда рублей». По его словам, на современных предприятиях и общественно-деловых объектах появятся более 8,5 тысячи новых рабочих мест».
Речь идёт о промзонах - «Дмитровское шоссе, «Котляково» и «Южное Бутово». Участки расположены в районах Северный, Царицыно и Южное Бутово.
По словам руководителя Департамента инвестиционной и промышленной политики города Москвы Александра Прохорова, в новых индустриальных кварталах инвесторы возведут почти 560 тысяч квадратных метров недвижимости.
«Высокотехнологичные производства займут почти 340 тысяч квадратных метров, а под общественно-деловое строительство – банки, офисные центры, магазины – заложено почти 220 тысяч квадратных метров», — уточнил глава департамента.
Программа комплексного развития территорий «Индустриальные кварталы» позволяет вовлекать в оборот неиспользуемые, фактически заброшенные городские пространства. Всего в проработке города находится 130 территорий, это около 2 тысяч га. Общий объем инвестиций в эти проекты составит более 7 триллионов рублей. Кроме того, город получит почти 3 триллиона рублей поступлений в бюджет и будет создано около 500 тысяч новых рабочих мест. Градостроительный потенциал всех 130 территорий – 33 миллионов кв. м недвижимости. В результате реализации всех проектов будет построено не менее 50 новых детских садов, не менее 40 школ, 27 спортивных объектов, физкультурно-оздоровительные комплексы и бассейны. 320 га будет отдано под озеленение – там появятся парки, скверы, аллеи.
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