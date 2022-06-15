Владимир Ефимов: В Москве появится первая концессионная гостиница
В Москве появится первый отель по концессии за счет инвестора. Правительство города объявило конкурс по выбору инвестора, который должен будет реконструировать здание в Серебряническом переулке под гостиницу и сможет его эксплуатировать.
«Проект будет реализован за счет победителя. При этом право собственности на объект соглашения принадлежит и будет принадлежать Москве. Наша цель – вовлечение в хозяйственный оборот неиспользуемого объекта недвижимости, нуждающегося в реконструкции, повышение качества услуг в гостиничной сфере и развитие туризма», – рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.
Срок концессии составит 49 лет.
По условиям конкурса, у концессионной гостиницы после реконструкции должно быть минимум три звезды. Предполагается, что инвестор в течение максимум двух лет выполнит работы по проектированию, проведет реконструкцию объекта. Это нежилое здание 1840 года постройки. В будущем его площадь составит 368 квадратных метров.
Инвестор должен оснастить объект новым оборудованием, инвентарем, мебелью и начнет оказывать в здании гостиничные услуги. Кроме того, он будет проводить текущий и капитальный ремонт, осуществлять все расходы на содержание, отметил руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский. Москва, в свою очередь, передаст инвестору капитальный объект недвижимости в Таганском районе.
Конкурс будет проведен в два этапа: на первом будут отобраны участники, на втором – выбран победитель.
Сегодня в Москве реализуются крупные концессионные проекты в таких сферах, как здравоохранение, автодорожное строительство, жилищно-коммунальное хозяйство. Совокупный объем инвестиций по столичным концессиям составляет почти 115 миллиардов рублей.
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