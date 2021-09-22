Владимир Ефимов: В Москве по программе «Индустриальные кварталы» будет преобразована еще одна бывшая промзона

В Москве по программе «Индустриальные кварталы» будет преобразована еще одна бывшая промзона – «Алтуфьевское шоссе». Она расположена на северо-востоке столицы. Об этом сообщил заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

«Это второе в России соглашение о комплексном развитии бывшей промзоны, заключенное по результатам аукциона, и пятое в Москве в рамках программы «Индустриальные кварталы». За право реорганизовать участок неэффективно используемой территории промзоны «Алтуфьевское шоссе» инвестор заплатит 3,2 млрд рублей, в ходе торгов стоимость контракта увеличилась с начальных 37 миллионов рублей в 86 раз. В реализацию проекта по реорганизации 29 га заброшенной промзоны будет вложено 45,5 млрд рублей, на новом пространстве будет создано почти 8 тысяч новых рабочих мест», - уточнил заместитель мэра Москвы.

В руководстве города уточнили, что инвестора выбирали с помощью аукциона, его победителем стал «Специализированный застройщик "Московский ткацко-отделочный комбинат"», который входит в группу компаний AFI Development. Основатель компании Лев Леваев отметил, что проект необходим столице.

Глава Департамента инвестиционной и промышленной политики города Москвы Александр Прохоров пояснил, что территория промзоны составляет 29 гектаров, здесь планируется возвести 721 тысячу квадратных метров коммерческой и жилой недвижимости. Часть домов будет построено по программе реновации.

«Промышленные здания и современные инновационные производства займут почти 358 тысяч квадратных метров, а площадь объектов общественного назначения составит порядка 112 тысяч квадратных метров. Кроме того, будет построено 251 тысяча квадратных метров жилья», - пояснил Прохоров.

Проект «Индустриальные кварталы» предполагает развитие неэффективно используемых городских земель. Благодаря реорганизации заброшенных территорий Москва получит около 500 тысяч рабочих мест, а также почти три триллиона рублей бюджетных поступлений. Общий объем ожидаемых инвестиций в проект составит более семи триллионов рублей.

