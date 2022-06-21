Владимир Ефимов: В Москве объем льготной ипотеки в мае вырос втрое

Объем выданной льготной ипотеки в мае увеличился почти в три раза по отношению к апрелю. Сумма займов составила немногим менее 23 миллиардов рублей, рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

«В мае жители столицы оформили льготную ипотеку на общую сумму 22,9 миллиарда рублей – это в 2,8 раза больше, чем в апреле, когда было выдано таких кредитов на 8,2 миллиарда рублей. Майский объем стал самым высоким с июня 2021 года», – отметил заммэра.

По мнению чиновника, основные причины роста - снижение ставки с 12 до девяти процентов и расширение кредитного лимита с 12 до 30 миллионов рублей.

В пятницу во время выступления на Петербургском международном экономическом форуме президент РФ Владимир Путин анонсировал снижение ставки по льготной ипотеке до семи процентов. Программа будет действовать до конца года.

На фоне возросших ставок по рыночной ипотеке именно госпрограммы стали ключевым инструментом для москвичей по улучшению своих жилищных условий. Ипотека рассматривается также как выгодное вложение и возможность сохранить сбережения в условиях внешнеэкономической нестабильности.

За первые пять месяцев 2022 года по программе льготной ипотеки было выдано кредитов на 42,8 миллиарда рублей. На долю Москвы пришлось 15 процентов от общего объема в стране, а также почти четверть займов с начала действия госпрограммы в апреле 2020 года, отметил глава Департамента экономической политики и развития города Кирилл Пуртов.

По данным портала ДОМ.РФ, в среднем в мае льготную ипотеку брали вдвое чаще: за апрель было оформлено 1,4 тысячи кредитных договоров, в мае – 2,8 тысячи.

