Владимир Ефимов: В Московской технической школе начался набор студентов по программе «Технологии связи»

На Инвестиционном портале Москвы появилась возможность подать заявку на программу обучения по направлению «Технологии связи» Московской технической школы – образовательного проекта, призванного повысить квалификацию инженеров промышленных предприятий столицы в соответствии с задачами реального сектора экономики. Об этом сообщил заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

«Обучение доступно для промпредприятий столицы, которые хотят повысить кадровый потенциал своих сотрудников. Продолжительность курсов составит от трех до шести месяцев. Всего за три года в рамках программы планируется переподготовить 1200 инженеров», – уточнил вице-мэр.

В процессе обучения можно будет пройти подготовку по таким направлениям, как мобильные сети связи пятого поколения, квантовые коммуникации, интернет вещей и спутниковый интернет.

Укрепляя статус столицы современной промышленности, Москва к 2024 году подготовит более 1500 инженерных кадров для высокотехнологичных производств в рамках «Московской технической школы».

Как рассказал руководитель столичного Департамента инвестиционной промышленной политики Москвы Александр Прохоров, работа Московской технической школы началась с заседания экспертного совета, в который вошли стратегические, индустриальные, образовательные партнеры и партнеры по развитию. Благодаря их взаимодействию удается выявить кадровые потребности реального сектора экономики и подготовить программы повышения квалификации.

Обучение в рамках Московской технической школы будет проходить на базе таких вузов, как МТУСИ, МИФИ, МИСиС, МФТИ и МЭИ. Столичные власти в дальнейшем планируют развивать взаимодействие предприятий и образовательных организаций города, - в частности, анонсировано создание многофункциональной IT-платформы МТШ.

