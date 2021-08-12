Владимир Ефимов: В Московской технической школе начался набор студентов по программе «Технологии связи»
На Инвестиционном портале Москвы появилась возможность подать заявку на программу обучения по направлению «Технологии связи» Московской технической школы – образовательного проекта, призванного повысить квалификацию инженеров промышленных предприятий столицы в соответствии с задачами реального сектора экономики. Об этом сообщил заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.
«Обучение доступно для промпредприятий столицы, которые хотят повысить кадровый потенциал своих сотрудников. Продолжительность курсов составит от трех до шести месяцев. Всего за три года в рамках программы планируется переподготовить 1200 инженеров», – уточнил вице-мэр.
В процессе обучения можно будет пройти подготовку по таким направлениям, как мобильные сети связи пятого поколения, квантовые коммуникации, интернет вещей и спутниковый интернет.
Укрепляя статус столицы современной промышленности, Москва к 2024 году подготовит более 1500 инженерных кадров для высокотехнологичных производств в рамках «Московской технической школы».
Как рассказал руководитель столичного Департамента инвестиционной промышленной политики Москвы Александр Прохоров, работа Московской технической школы началась с заседания экспертного совета, в который вошли стратегические, индустриальные, образовательные партнеры и партнеры по развитию. Благодаря их взаимодействию удается выявить кадровые потребности реального сектора экономики и подготовить программы повышения квалификации.
Обучение в рамках Московской технической школы будет проходить на базе таких вузов, как МТУСИ, МИФИ, МИСиС, МФТИ и МЭИ. Столичные власти в дальнейшем планируют развивать взаимодействие предприятий и образовательных организаций города, - в частности, анонсировано создание многофункциональной IT-платформы МТШ.
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