Владимир Ефимов: В бывшей промзоне «Серп и Молот» будет создано почти полторы тысячи рабочих мест
В таком состоянии находится участок бывшей промзоны, на месте которого будет возведен новый индустриальный квартал по программе реорганизации в рамках КРТ.
После реорганизации территории бывшей промышленной зоны «Серп и Молот» в Лефортовском районе Москвы появится почти 1,5 тысячи рабочих мест. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.
По словам Ефимова, площадь участка промзоны, который подлежит комплексному развитию, составляет 3,1 гектара. Реализация проекта даст городу 60 тысяч кв. м. коммерческой недвижимости.
«В реализацию проекта инвестор вложит более 5,5 млрд рублей, а ежегодные поступления в городской бюджет составят 490 млн рублей. Реорганизация территории позволит дать городу почти 1,5 тысячи рабочих мест», - пояснил заммэра.
Новый индустриальный квартал будет возведен около пересечения улиц Авиамоторная и 5-я Кабельная. В настоящий момент здесь находятся склады, офисы, автосервис и таксопарк, однако уже вскоре тут появятся магазины, банки, кафе и рестораны. Руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики города Москвы Александр Прохоров напомнил, что данный квартал является третьим по счету проектом комплексного развития на территории бывшей промзоны «Серп и Молот».
«Суммарно три участка занимают более 11 га, а инвестиции в эти проекты превысят 55 млрд рублей. Всего здесь появится 4,7 тысячи новых рабочих мест», - отметил Прохоров.
Всего в рамках программы «Индустриальные кварталы» Москва получит около 500 тысяч рабочих мест, а также три трлн рублей бюджетных поступлений. Общий объем инвестиций в проекты превысит семь трлн рублей.
Проект «Индустриальные кварталы» включает в себя пять программ комлексного развития заброшенных и неиспользуемых земель на территории столицы. В рамках проекта будут реорганизованы промышленная зона «Октябрьское поле», два участка промзоны «Коровино», а также территории бывших промышленных зон «Кунцево» и «Алтуфьевское шоссе».
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