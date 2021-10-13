Владимир Ефимов: Участок бывшей промзоны «Бирюлево» реорганизуют по программе «Индустриальные кварталы»

Около 13 тысяч рабочих мест появится в ходе реорганизации территории бывшей промзоны «Бирюлево», сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

«Площадь участка, подлежащего комплексному развитию, составляет 42 га. Объем инвестиций в реализацию проекта – около 210 миллиардов рублей, ожидаемый бюджетный эффект — более 30 миллиардов рублей в год. В Бирюлеве Западном появятся почти 13 тысяч новых рабочих мест», — рассказал он.

Сейчас на территории бывшей промзоны расположены склады и автосервисы. На участке планируется возвести почти 915 тысяч квадратных метров недвижимости. Строительство первых объектов начнется уже в 2023 году.

«Современные высокотехнологичные предприятия займут 457,25 тысяч квадратных метров. Здесь могут появиться научно-исследовательские и инновационные центры, проектные институты, — рассказал руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики города Москвы Александр Прохоров.

Комплексное развитие территорий бывших промзон Москвы в рамках проекта «Индустриальные кварталы» позволит получить городу около 500 тысяч рабочих мест и почти 3 триллиона рублей поступлений в бюджет, а общий объем инвестиций составит более 7 триллионов рублей.

