Владимир Ефимов: Участок бывшей промзоны «Бирюлево» реорганизуют по программе «Индустриальные кварталы»
Около 13 тысяч рабочих мест появится в ходе реорганизации территории бывшей промзоны «Бирюлево», сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.
«Площадь участка, подлежащего комплексному развитию, составляет 42 га. Объем инвестиций в реализацию проекта – около 210 миллиардов рублей, ожидаемый бюджетный эффект — более 30 миллиардов рублей в год. В Бирюлеве Западном появятся почти 13 тысяч новых рабочих мест», — рассказал он.
Сейчас на территории бывшей промзоны расположены склады и автосервисы. На участке планируется возвести почти 915 тысяч квадратных метров недвижимости. Строительство первых объектов начнется уже в 2023 году.
«Современные высокотехнологичные предприятия займут 457,25 тысяч квадратных метров. Здесь могут появиться научно-исследовательские и инновационные центры, проектные институты, — рассказал руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики города Москвы Александр Прохоров.
Комплексное развитие территорий бывших промзон Москвы в рамках проекта «Индустриальные кварталы» позволит получить городу около 500 тысяч рабочих мест и почти 3 триллиона рублей поступлений в бюджет, а общий объем инвестиций составит более 7 триллионов рублей.
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