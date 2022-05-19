Владимир Ефимов: Товарооборот Москвы и Таджикистана в 2021 году увеличился почти вдвое
Товарооборот между Москвой и Таджикистаном вырос за прошлый год на 91,3%. Экспорт российской столицы увеличился почти на 60%, а импорт — в 5,3 раза по сравнению с 2020 годом. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.
По его словам, Таджикистан – давний надежный торговый партнер столицы.
«В 2021 году товарооборот между Москвой и Таджикистаном составил более $174 миллионов, что на 91,3% больше показателя 2020 года. В общем товарообороте РФ с Таджикистаном доля города в прошлом году достигла 14,4%», ̶ отметил заместитель мэра.
Он также рассказал, что Москвы поставляла товары в Таджикистан по итогам прошлого года на сумму около $133 миллионов, что на 59,6% больше 2020 года, импорт увеличился по сравнению с 2020 годом в 5,3 раза и превысил $41 миллион.
Ефимов также подчеркнул, что в среднеазиатской республике растет спрос на несырьевые товары, изготовленные в Москве.
«Объем несырьевого неэнергетического экспорта Москвы в Таджикистан в 2021 году увеличился почти на 29% по сравнению с 2020 годом», – рассказал руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский.
При этом он сообщил, что наибольшую положительную динамику в прошлом году показал экспорт мебели и осветительной техники – рост в 3,8 раза, поставки оптики, приборов и медицинской техники увеличились почти в 3 раза. Также в 2,3 раза вырос экспорт средств для макияжа и ухода за кожей.
Москва импортирует из Таджикистана швейные изделия, фрукты и орехи, а также хлопковое волокно.
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