Владимир Ефимов: Товарооборот Москвы и Индонезии увеличился на 20 процентов в 2021 году

Рост товарооборота между Москвой и Индонезией в 2021 году составил 20,1 процента и превысил 546 миллионов долларов, заявил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

«За последние десять лет Индонезия показывает устойчивый рост ВВП и является перспективным рынком для сотрудничества. В 2021 году товарооборот Москвы и Индонезии составил 546,29 миллиона долларов, что на 20,1 процента больше показателя 2020 года. В общем товарообороте Российской Федерации с Индонезией доля Москвы в прошлом году достигла 17%. По этому показателю столица уступает только Краснодарскому краю», ̶ отметил заместитель мэра.

Руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Александр Прохоров рассказал об экспортных взаимоотношениях со страной, экономика которой активно развивается в последние годы.

«На Индонезию пока приходится небольшая доля экспорта – на уровне 1 процента. В стоимостном выражении этот показатель составляет 9,16 миллиона долларов, что на 44,7 процента больше, чем в 2020 году. Если рассматривать отраслевую структуру ННЭ Москвы в Индонезию, то большую часть занял экспорт промышленных товаров», – уточнил Прохоров.

Московский экспорт в другие страны Юго-Восточной Азии составил в 2021 году 907,23 миллиона долларов и вырос более чем в 4 раза по сравнению с 2020 годом.

Как уточнили в центре «Моспром», в ближайшее время особым спросом за рубежом будут пользоваться аппаратура приема, преобразования и передачи информации, статистические преобразователи, высоковольтные молниеотводы и ограничители, измерительные и контрольные приборы, а также электродиагностическая аппаратура.

Для поддержания и развития экспорта Москвы в первом полугодии 2022 года специалистами Центра будет организовано более десяти мероприятий, а всего за год планируется провести свыше 1500 целевых переговоров с потенциальными покупателями.

В марте 2022 года для компаний промышленного сектора планируется проведение коллективных международных бизнес-миссий в страны Ближнего Востока (ОАЭ, Саудовская Аравия, Оман, Бахрейн) и Республику Индонезия. Встреча также пройдет в онлайн-формате. Там представят московские источники бесперебойного питания, системы информационной безопасности, инновационные технологии, коммуникационную продукцию, технологии пожаротушения, а также строительные и световые технологии.

