Владимир Ефимов: Товарооборот между Москвой и странами Ближнего Востока увеличился на 56% в 2021 году
Более чем на 50% вырос внешний оборот торговли Москвы со странами Ближнего Востока в 2021 году. Его объем достиг 20 миллиардов долларов. Продукцию, произведенную в российской столице, отправляли в основном в Турцию, Иран, Объединенные Арабские Эмираты, Саудовскую Аравию, Израиль и Египет, рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.
«В 2021 году оборот торговли столицы со странами Ближнего Востока превысил 20 миллиардов долларов и увеличился на 56,1% в сравнении с 2020 годом. При этом доля Москвы в общероссийском товарообороте составляет 36,5%», – рассказал вице-мэр.
Страны Ближнего Востока – это одно из перспективных направлений для развития столичного экспорта.
В 2021 году московские поставки несырьевой неэнергетической продукции составили почти 2,8 миллиарда долларов, что на 21,8% больше, чем в 2020 году, добавил Ефимов.
Руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский, в свою очередь, анонсировал проведение 18 мая международного телемоста «Moscow – Middle East 2022». Его цель - поддержание партнерских отношений и налаживание торгово-экономических связей. Регистрация участников уже открыта.
Пленарное заседание будет посвящено промышленной и инвестиционной кооперации. Также в ходе международного телемоста запланировано проведение трех отраслевых круглых столов: «Возможности сотрудничества со странами GCC в промышленной сфере», «Возможности сотрудничества московских компаний со странами GCC в области различных систем безопасности» и «Продовольственный сектор. Возможности для кооперации». Дискуссии в рамках деловой программы будут посвящены перспективам развития экспорта столичной продукции, стратегиям развития бизнеса в странах Ближнего Востока. Кроме того, будут обсуждаться актуальные торговые барьеры и пути их преодоления.
На мероприятии выступят представители московского правительства, отраслевого департамента Минпромторга, а также зарубежные партнеры стран Ближнего Востока, отраслевые ассоциации и союзы.
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