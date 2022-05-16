Владимир Ефимов: Столичные застройщики получили поддержку от города более чем на 9 миллиардов рублей

В конце марта мэр Москвы Сергей Собянин утвердил набор антикризисных мер, направленных на поддержку столичных застройщиков и стабилизацию их финансового положения. С того момента девелоперы получили помощь от города на сумму 9,37 миллиарда рублей. Среди мер – отсрочки платежей и пониженные арендные ставки. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

«Мы стремимся снизить финансовую нагрузку на застройщиков, реализующих важные градостроительные проекты в столице. Для этого в городе действует набор антикризисных мер, разработанных совместно с представителями бизнеса. Арендаторы земельных участков, предоставленных для строительства, могут на полгода получить беспроцентную отсрочку арендных платежей за второй квартал 2022 года, а собственники – на тот же срок перенести платежи по рассрочке за смену вида разрешенного использования земли», – рассказал Ефимов.

Кроме того, по его словам, в 2023 году ряду девелоперов не станут повышать ставки аренды участков в рамках прогрессирующей шкалы.

«Таким образом, менее чем за два месяца город предоставил помощь по 227 обращениям застройщиков. При этом некоторые представители бизнеса обращались сразу за несколькими мерами поддержки», - отметил вице-мэр.

Большинство обращений поступило от арендаторов принадлежащих городу участков, по которым изменена цель предоставления земли на строительство. Такие инвесторы получили отсрочку платежей на сумму более 4,8 миллиарда рублей.

«97 арендаторов земельных участков, цель предоставления которых изменена с эксплуатации на строительство, получили отсрочку арендных платежей за второй квартал 2022 года сроком на шесть месяцев на сумму 4,81 миллиарда рублей. Также 36 собственникам 71 земельного участка на полгода перенесли платежи по рассрочке за смену вида разрешенного использования земли на сумму 2,86 миллиарда рублей», – проинформировал руководитель департамента городского имущества Максим Гаман.

Он добавил, что для 94 арендаторов земельных участков, оформленных для строительства, ставка арендной платы, установленная в рамках прогрессирующей шкалы на 2022 год, в следующем году повышена не будет. Таким образом, бизнес получит поддержку еще на 1,7 миллиарда рублей.

