Владимир Ефимов: Спрос на офисы в Москве практически восстановился

Несмотря на переход многих компаний на работу в удаленном формате из-за пандемии, интерес бизнеса к аренде и покупке офисов растет. Об этом заявил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов. По его словам, за девять месяцев текущего года спрос на рынке офисной недвижимости столицы восстановился на 93% к показателям доковидного 2019-го.

«К сентябрю спрос преодолел отметку в один миллион квадратных метров, до конца года цифра может вырасти как минимум в полтора раза. Кроме того, снизилась доля незанятых (вакантных) площадей», — сообщил заместитель мэра. Он также отметил, что существенно увеличились площади новых офисов. Если в прошлом году из запланированного полумиллиона квадратных метров было сдано в аренду только 200 тысяч квадратных метров, то с января по сентябрь текущего года уже введены в строй 0,5 миллиона квадратного метра.

«До конца года этот показатель может преодолеть планку в 610 - 850 тысяч «квадратов», добавил Ефимов.

Он также рассказал, что арендные ставки на столичные офисы класса А и В постепенно растут даже в период коронакризиса.

«По данным на конец сентября, за офис А-класса в столице просят в среднем 25,6 – 28,3 тысячи рублей за квадратный метр в год, а помещение категории В обойдется не дороже 20 тысячи рублей за квадрат», -подчеркнул заместитель мэра.

«В текущем году мы видим, что предприниматели возвращаются в центральную часть столицы: спрос на площади в Москва-Сити вырос почти в четыре раза, в то время как доля сделок с офисами за пределами ТТК потеряла 10 процентных пунктов», заявил министр правительства Москвы, руководитель Департамента экономической политики и развития Кирилл Пуртов.

По его словам, соотношение офисов А и B класса в Москве сохраняется на уровне один к трем в пользу более дешевых, при этом на долю небольших помещений до 500 «квадратов» приходится до 36% от всех заключенных сделок в текущем году. Однако тенденция к уменьшению арендуемой площади офисов ослабевает. Все более востребованными становятся пространства в диапазоне от одной до пяти тысяч квадратных метров — 39% от всех совершенных сделок, добавил министр.

«Мы запустили программу по созданию мест приложения труда (МПТ). В результате, за пределами ТТК и МКАД появятся новые бизнес-пространства и рабочие места, что позволит снизить ежедневную маятниковую миграцию в центр города, когда люди утром едут на работу, а вечером – домой. Кроме того, это сократит нагрузку на дорожную систему и общественный транспорт. Застройщикам, которые становятся участниками программы, присваивается статус инвестиционного проекта по созданию мест приложения труда, что дает им право на преференции», – сообщил руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики города Москвы Александр Прохоров.

По его словам, десять объектов общей площадью 502,3 тысячи квадратных метров предоставят новые возможности для размещения бизнеса, а горожанам дадут 16,7 тысячи рабочих мест.

По данным ведущих компаний-консультантов в сфере недвижимости Colliers, JLL, Knight Frank и Cushman&Wakefield, за январь-сентябрь 2021 года спрос на рынке офисной недвижимости столицы восстановился на 93% к показателям доковидного 2019-го.

