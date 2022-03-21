Владимир Ефимов сообщил о мерах поддержки города для строительной отрасли

Правительство Москвы предоставит новые меры поддержки московским застройщикам. Они позволят снизить финансовую нагрузку при реализации важных градостроительных проектов. Наибольший эффект получат девелоперы, которые создают рабочие места, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

«Пакет мер поддержки девелоперов в новых экономических условиях прорабатывался совместно с представителями бизнеса. Теперь застройщики смогут отсрочить свои платежи за второй квартал на шесть месяцев, а также получить землю для возведения промышленных и производственных предприятий за рубль в год. Кроме того, для вновь заключаемых договоров под строительство будет снижена ставка за пользование рассрочкой по платежам за первый год аренды земли до 9,5 процента на 2022 год и на полгода продлено действие банковских гарантий при изменении вида разрешенного использования земли», – отметил Владимир Ефимов.

Арендаторы городской земли, предоставленной без торгов, и собственники, изменившие вид разрешенного использования участков, получат возможность перенести платежи за 2 квартал 2022 года на шесть месяцев. Совокупный размер платежей, по которым инвесторы получат отсрочку, составит порядка 7 млрд рублей.

Инвесторы могут также получить рассрочку до шести лет по платежам за первый год аренды при изменении цели предоставления участка или вида его разрешенного использования, реализации масштабных инвестиционных проектов, а также в случае предоставления земли для завершения строительства. Эта мера поддержки важна при уплате процентов, размер которых привязан к ключевой ставке Центрального Банка. Фактически инвесторы будут уплачивать в 2022 году процент за использование рассрочки, привязанный к предыдущей ставке ЦБ РФ – 9,5% годовых.

Еще одна мера городской поддержки – продление срока представления банковских гарантий до полугода. Инвесторы при уплате за смену вида разрешенного использования земли могут получить рассрочку. Для ее получения они платят комиссию банку, который по факту является их поручителем.

С целью поддержки создания новых производств инвесторы масштабных проектов смогут арендовать землю для строительства новых объектов за один рубль в год. Такая ставка распространяется на весь срок действия договоров аренды. Это позволит бизнесу снизить затраты на создание рабочих мест, а также в короткие сроки наладить выпуск важной для жизни и экономики города продукции.

Ранее заместитель мэра Москвы в правительстве Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев также сообщал, что в столице прорабатываются меры поддержки строительной отрасли.

