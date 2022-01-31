Владимир Ефимов: Сервисом «Московский инвестор» воспользовались почти 1,2 тысячи раз
Предприниматели в 2021 году воспользовались сервисом «Московский инвестор» почти 1,2 тысячи раз. Он был создан для оперативного взаимодействия с бизнесом в сфере инвестиционной деятельности.
«”Московский инвестор” на инвестиционном портале позволяет решать вопросы и направлять предложения по улучшению инвестиционного климата в Москве. За прошедший год представители бизнеса воспользовались им почти 1,2 тысячи раз. Все направленные сообщения по оперативному каналу связи поступают напрямую в профильный орган исполнительной власти», – сообщил заместитель мэра Москвы по экономической политике и имущественно-земельным отношениям Владимир Ефимов.
Воспользоваться сервисом можно также в мобильном приложении Investmoscow. Если заявитель посчитает вопрос нерешенным, то обращение будет рассмотрено в одном из проектных офисов штаба по защите бизнеса, возглавляемого мэром Москвы.
Одна из ключевых целей сервиса - стимулирование инвестиций.
Сервис сделан интуитивно понятным, часть полей в онлайн-форме заполняется автоматически из тех данных, которые пользователь указал в своем личном кабинете. Темы сообщений в сервисе разделены на девять категорий, самой популярной из которых стали «Торги»: через него поступило свыше 700 сообщений, отметил руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Александр Прохоров.
На втором месте «Земля и недвижимость» – более 260 сообщений, на третьем – вопросы, связанные с поддержкой малого и среднего бизнеса (около 100 сообщений).
Отправить сообщение с помощью сервиса «Московский инвестор» может любой желающий. Для этого нужно зарегистрироваться на сайте investmoscow.ru. Затем выбрать подходящую тему вопроса и заполнить специальную форму.
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