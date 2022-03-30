Владимир Ефимов: Рост товарооборота Москвы и Турции превысил 66%

В прошлом году товарооборот Москвы и Турции составил 14,8 миллиарда долларов, это на 66,7% больше, чем в 2020 году.

«Турция является крупным торгово-экономическим партнером России. Среди факторов, которые привлекают иностранные компании, – льготное налогообложение, выгодное географическое положение, низкие ставки на импорт, а также конкурентная экономика. Российский товарооборот с этой страной в 2021 году вырос на 56,6% и составил почти 33 миллиарда долларов, при этом доля столицы в нем составляет 44,9%», – сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Он отметил, что Москва входит в пятерку лидеров среди российских экспортеров несырьевых неэнергетических товаров в Турцию. Столица обеспечивает 7,5% от общероссийского объема поставок. Экспорт растет за счет увеличивающегося спроса со стороны турецких партнеров.

«По итогам 2021 года Москва экспортировала товаров несырьевого неэнергетического сектора в Турцию на 30,2% больше, чем годом ранее. Основная причина развития московского экспорта – повышенный спрос со стороны Турции на импортные товары машиностроительной отрасли, в частности на механическое оборудование и технику», – отметил руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики города Москвы Владислав Овчинский.

По данным центра «Моспром», Москва в 2021 году чаще всего приобретала у Турции швейную и трикотажную одежду, обувь и моющие средства. Общий импорт продукции достиг 2,5 миллиарда долларов.

Выходить на рынки Турции и других стран столичным предпринимателям помогает Московский экспортный центр. Для компаний доступны более 30 сервисов и услуг.

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