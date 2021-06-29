Владимир Ефимов: Рост объемов промышленного производства в Москве составил 16%

За пять месяцев 2021 года объем промышленного производства Москвы увеличился на 16% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

По его словам, наибольший рост наблюдается в обрабатывающей промышленности – 14,1%, объемы производства бумажных изделий увеличились в 2,6 раза.

«Высокими темпами развивается производство лекарственных средств и материалов, применяемых в медицинских целях: рост в сегменте составил 87,1%. В частности, объемы производства лекарственных препаратов увеличились на 38%», – рассказал заместитель мэра.

Рост промышленного производства также благоприятно влияет на инвестиционный климат города. Так, по данным Росстата инвестиции столичных компаний в первом квартале 2021 года выросли на 16,8% за рассматриваемый период и составили 540,4 миллиарда рублей.

Российская столица - это двигатель экономики самой большой страны в мире. В свою очередь на презентации программы развития столицы Сергей Собянин подчеркивал, что сегодня Москва создает экономику будущего уже сегодня на основе здорового инвестиционного климата и взаимовыгодного сотрудничества города и бизнеса.

При этом, несмотря на ограничения, связанные с пандемией коронавируса, за пять месяцев 2020 года объем промышленного производства столицы увеличился на 1,2% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года, а обрабатывающая промышленность в прошлом году показала рост в 3,3%.

В текущем году рост объемов обрабатывающей промышленности связан в большей степени с развитием здравоохранения, сферы услуг и телекоммуникации.

Руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Александр Прохоров также отметил увеличение спроса на ряд потребительских товаров – косметические и чистящие средства.

По его словам, из-за активного спроса за этот период на 68,7% возросло производство ряда химических продуктов. Это обусловлено ростом объемов производства моющих, чистящих и полирующих средств, дезодорантов и антиперсперантов, а также средств для бритья и ухода за кожей.

