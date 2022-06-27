Владимир Ефимов рассказал о запуске Центра разработки биотехнологических лекарств в Москве

ФГУП «Московский эндокринный завод» (ФГУП «Эндофарм») открыл в Москве Центр разработки биотехнологических и инновационных лекарственных средств. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

Отмечается, что изначально там будут производить три препарата и совершенствовать технологии производства более 60 активных фармацевтических субстанций. На производстве также будет возможно ежегодно выпускать 73 миллиона лекарств в ампулах и флаконах, примерно миллиард таблеток и капсул, а также другие лекарственные средства.

По словам заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимира Ефимова, на объекте общей площадью 700 квадратных метров разместили шесть лабораторий с современным оборудованием, в том числе отечественного производства.

«В создание площадки было инвестировано 425 миллионов рублей. На ней появилось более 30 высокотехнологичных рабочих мест. Открытие центра – это один из этапов создания крупного промышленного кластера с современным научно-исследовательским и лабораторным комплексом в филиале ФГУП «Эндофарм» «Лефортовский». Проект с общим объемом инвестиций 9,9 миллиарда рублей предусматривает полный ввод объекта в эксплуатацию до 2025 года», - добавил он.

Руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский напомнил, что город оказывает всестороннюю поддержку производителю. Например, с 2016 года предприятие наделено статусом промкомплекса, что позволяет ему получать налоговые льготы и использовать сэкономленные средства для расширения производства и научных разработок.

Кроме того, по его словам, в 2021 году город и Московский эндокринный завод заключили офсетный контракт, объем инвестиций по которому составил миллиард рублей. Согласно этому документу, инвестор в течение двух лет обязан локализовать на территории города выпуск 20 препаратов, в том числе анальгезирующих, антибактериальных и антидепрессантов. При этом Москва гарантирует закупку лекарств на 1,1 миллиарда рублей за восемь лет.

