Владимир Ефимов рассказал о выделении 160 участков для строительства домов по реновации
Москва выделила в 2021 году 160 земельных участков для строительства домов по программе реновации. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов. Его цитирует портал «Экономика Москвы».
«Департамент городского имущества в 2021 году предоставил Фонду реновации более 160 земельных участков общей площадью около 127 гектаров для возведения 63 новостроек и создания сопутствующей инфраструктуры: социальных объектов, инженерных коммуникаций, подъездных дорог. Также на этих площадках застройщики смогут хранить стройматериалы и размещать временные бытовые городки», – уточнил заммэра.
Участки для строительства домов по программе реновации площадью более 63 га выделены в десяти городских округах. Больше всего их на северо-востоке, в центре города – две, одна – в Троицке.
Среди районов по количеству стартовых площадок лидирует Лосиноостровский, где их выделено четыре. По три участка находятся в районах Алексеевский, Даниловский, Южное Тушино и Покровское-Стрешнево, рассказал руководитель департамента городского имущества Максим Гаман.
В целом для программы реновации подобрано более 500 стартовых площадок, на которых появится 8,5 миллиона квадратных метров жилья. Уже возведено 184 дома общей площадью 2,4 миллиона квадратных метров. В стадии проектирования и строительства находятся 378 объектов общей площадью 6,8 миллиона квадратных метров.
Участниками программы реновации в Москве стали около миллиона москвичей, которые смогут переехать в современные квартиры.
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