Владимир Ефимов рассказал о реставрации бывшего доходного дома на Остоженке

В Хамовниках продолжается реставрация особняка – объекта культурного наследия, расположенного по адресу: улица Остоженка, дом 42/2. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

«Продолжается реставрация доходного дома – отремонтирована кровля, произведена первичная покраска фасадов. Сегодня здание функционирует как многоквартирный жилой дом», – сообщил заместитель мэра.

Он также подчеркнул, что всего с 2020 года городом выявлено более 2,2 тысячи ветхих строений, 54 объекта приведены в надлежащий вид, а 134 – демонтированы.

«В отношении остальных ведутся работы по восстановлению или демонтажу, разрабатываются дорожные карты по дальнейшим действиям», - добавил Ефимов.

«Здание доходного дома на Остоженке долгое время не реставрировалось и требовало проведения комплексных работ. Мосгорнаследием в 2019 году был оформлен акт технического состояния, которым предусмотрено проведение необходимых работ до конца 2022 года. В прошлом году по согласованному проекту началась долгожданная реставрация», – отметил руководитель столичного департамента культурного наследия Алексей Емельянов.

По его словам, работы в здании продолжаются.

«Сейчас мастера реставрируют лестницы в подъездах: восстанавливают утраченные металлические элементы ограждений главной лестницы, лестничные марши черной лестницы из природного камня известняка, реставрируют деревянные окна и подоконники в местах общего пользования», - уточнил глава департамента.

Особняк построен архитектором Николаем Струковым в 1842 году. В 1844 году хозяйкой здания значилась княгиня Зоя Волконская, владевшая им более 20 лет, а уже в 1891 году владелицей стала Мария Голубицкая, которая внесла в его застройку значительные изменения.

Необходимость реставрации была установлена Госинспекцией по недвижимости в ходе работы по выявлению строений, находящихся в неудовлетворительном состоянии.

