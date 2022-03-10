Владимир Ефимов рассказал о работе центра поддержки экономики Москвы

Центр поддержки экономики города Москвы, который был открыт весной 2020 года, продолжает консультации бизнесменов по антикризисным мерам. Об этом рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Заммэра отметил, что сайт центра предоставляет предпринимателям информацию о федеральных и городских мерах поддержки. Бизнесмены также могут задать интересующие вопросы, сообщить о проблемах и сделать свои предложения.

«В центре продолжает действовать горячая линия для бизнеса, мы фиксируем рост числа обращений в последние дни. Предприниматели уточняют информацию о мерах поддержки, а также получают консультации по другим актуальным для них вопросам», – напомнил Ефимов.

Центр также продолжает работу горячей линии по поддержке столичной промышленности. Позвонив на линию, заявители могут узнать о мерах поддержки, подборе площадки для производства, а также получить помощь для подачи обращений в органы власти. Консультации можно получить через чат-бот @PromMos_Robot в Telegram.

Телефон горячей линии центра: +7 (495) 539-59-99, режим работы с понедельника по пятницу с 9:00 до 18:00.

Центр поддержки экономики Москвы в первую волну пандемии весной-летом 2020 года обеспечивал оперативное взаимодействие между бизнесом и властью. Отмечается, что в период пандемии центр получил более 14 тысяч обращений от бизнеса из более 20 отраслей экономики. Свыше 70% поступивших обращений были учтены при формировании правительством Москвы антикризисных решений, общий объем которых составил около 100 миллиардов рублей.

