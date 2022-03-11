Владимир Ефимов рассказал о предоставлении земли для реконструкции дома культуры в Ватутинках
Власти Москвы предоставили земельный участок для реконструкции дома культуры поселка Ватутинки в Новомосковском административном округе. Под реконструкцию отведено более 1,1 гектара земли. Как заявил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов, здание будет полностью модернизировано, а прилегающая территория благоустроена.
«Департамент заключил с компанией договор безвозмездного пользования земельным участком в поселении Десеновское. В рамках столичной адресной инвестиционной программы она проведет реконструкцию и модернизацию здания дома культуры поселка Ватутинки, расположенного на улице Дмитрия Рябинкина. Соглашение заключено сроком на 11 месяцев и 28 дней, но может быть продлено до момента ввода объекта в эксплуатацию. По завершении всех работ договор будет расторгнут», – сообщил Ефимов.
Фасады ДК «Ватутинки» украсит кирпичная кладка и вставки из металла. На надстроенном четвертом этаже здания появится смотровая площадка с обзором прилегающей территории с малыми архитектурными формами и элементами ландшафтного дизайна. Внутри здания сделают перепланировку, обновят электропроводку, системы водо- и теплоснабжения. Проведут отделку помещений современными материалами. Работы будет проводить ООО «Строительная компания «ВелесЪ».
Как сообщил руководитель Департамента городского имущества Максим Гаман, после реконструкции в здании появится концертный зал на 300 мест. Его оборудуют современными акустическими и видеосистемами. Для жителей Ватутинок там также откроют культурно-досуговый центр со студиями живописи и графики, декоративно-прикладного искусства, классами иностранных языков, а также спортивный зал и два зала для занятий хореографией.
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