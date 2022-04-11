Ефимов: Программа поддержки коммерческой недвижимости поможет строителям завершить начатые проекты

Льготные кредиты помогут строителям завершить ранее начатые проекты, заявил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов. Ранее о том, что Московский Фонд поддержки промышленности и предпринимательства начал принимать заявки на льготные кредиты для инвесторов, сообщил в своих соцсетях мэр Москвы Сергей Собянин. Помощь могут получить компании, которые занимаются строительством или реконструкцией нежилой недвижимости в столице. Ранее город выделил фонду на эти цели дополнительные 10 млрд рублей.

«Льготные кредиты помогут строителям завершить ранее начатые проекты. Чтобы получить помощь, инвестор должен иметь земельный участок в собственности или по праву долгосрочной аренды. Максимальная ставка льготного кредита с учетом поддержки города составит 12%. Предварительно мы уже получили запросы со стороны бизнеса на эту меру поддержки. Она будет не менее востребована, чем льготные кредиты для промышленников. Мы также продолжаем прием заявок от производителей, уже получили 50 заявок на общую сумму 25,1 млрд рублей. Эти деньги будут направлены на пополнение оборотных средств, а также на реализацию трех инвестиционных проектов. Речь о проектах в сфере производства строительных материалов и косметики», – объяснил вице-мэр.

Прием заявок от промышленников начался в конце марта. Получить льготный кредит могут производственные предприятия любого профиля. Кредиты могут быть направлены на пополнение оборотных средств, выплату заработной платы, реализацию инвестиционных программ.

«В марте этого года Фонду было выделено дополнительно 20 млрд рублей на компенсации банковских кредитов в рамках антикризисной поддержки. Еще более 4 млрд Фонд готов выдать в рамках стандартной работы по поддержке промышленников: займы на развитие производства, благоустройство, технологическое присоединение, а также авансирование выручки. Компании могут получить до 300 млн рублей», – отметил руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский.

Чтобы получить поддержку, строительное или промышленное предприятие должно сначала заключить кредитный договор, а потом обратиться в Московский Фонд поддержки промышленности и предпринимательства.

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