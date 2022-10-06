Владимир Ефимов рассказал, что выпускают предприятия московской промышленности
Предприятия российской столицы за восемь месяцев текущего года нарастили объем производства на 6,5%. При этом отдельные отрасли показали значительный рост. Об этом рассказали городские власти в статье на портале mos.ru, опубликованной ко Дню московской промышленности, который отмечается 7 октября.
Всего в Москве работает более трех тысяч промышленных предприятий, производящих совершенно разную продукцию: от свежего хлеба до электронных карт.
«Развитие транспортной инфраструктуры, медицины, строительства города неразрывно связаны с деятельностью заводов и фабрик. Столичные предприятия — это миллиарды рублей инвестиций, сотни новых разработок и исследований в год, а ещё – свыше 700 тысяч горожан, занятых сегодня на производствах», — рассказал заместитель мэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.
Даже в условиях санкционного давления промышленность столицы продолжает функционировать и развивать производство. Достичь этого во многом удалось благодаря системной поддержке правительства Москвы. Текущие вызовы даже открывают заводам новые возможности, отметил Владислав Овчинский – глава Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы:
«Каждое из трех тысяч предприятий столицы ежедневно работает над тем, чтобы обеспечивать стабильные поставки своей продукции и закрывать потребности реального сектора экономики. Наша промышленность двигается только вперед и становится ориентиром технологического развития в масштабах всей страны».
Не менее трети городских предприятий относится к высокотехнологичным. Подавляющее большинство из них имеют статус резидента особой экономической зоны «Технополис Москва». Собственные разработки позволяют предприятиям не бояться ухода иностранных партнеров и сосредоточиться на импортозамещении.
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