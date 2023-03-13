Владимир Ефимов: Промзону «Дегунино-Лихоборы» преобразуют в деловой квартал по программе КРТ

Столичная компания «Прометейсити» выиграла аукцион на комплексное развитие бывшей промзоны «Дегунино-Лихоборы», рассказал вице-мэр Владимир Ефимов.

«Стоимость контракта по итогам аукциона составила более одного миллиарда рублей. Победитель торгов вложит в реализацию проекта около 36 миллиардов рублей», - отметил Ефимов.

Общая площадь земельного участка превышает 15 гектаров.

«Девелопер сможет построить больше 239 тысяч квадратных метров жилой недвижимости, из которых 25,2 тысячи предназначено для реализации программы реновации», - пояснил руководитель Департамента городского имущества города Москвы Максим Гаман.

Предусмотрено строительство поликлиники на 320 посещений в смену, женской консультации, психоневрологического диспансера, физкультурно-оздоровительного центра с бассейном, а также образовательного комплекса на 1150 мест.

Руководитель столичного Департамента по конкурентной политике Иван Щербаков напомнил, что к проектам по реорганизации промышленных зон допускают инвесторы, которые имеют опыт работы, а также финансовую стабильность.

Промзона «Дегунино-Лихоборы» стала шестой, где будет проведена реорганизация. Комплексная реконструкция также коснется бывших промзон «Коровино», «Алтуфьевское Шоссе», «Автомоторная», «Теплый стан» и «Красный строитель».

