Владимир Ефимов: Промзону «Дегунино-Лихоборы» преобразуют в деловой квартал по программе КРТ
Столичная компания «Прометейсити» выиграла аукцион на комплексное развитие бывшей промзоны «Дегунино-Лихоборы», рассказал вице-мэр Владимир Ефимов.
«Стоимость контракта по итогам аукциона составила более одного миллиарда рублей. Победитель торгов вложит в реализацию проекта около 36 миллиардов рублей», - отметил Ефимов.
Общая площадь земельного участка превышает 15 гектаров.
«Девелопер сможет построить больше 239 тысяч квадратных метров жилой недвижимости, из которых 25,2 тысячи предназначено для реализации программы реновации», - пояснил руководитель Департамента городского имущества города Москвы Максим Гаман.
Предусмотрено строительство поликлиники на 320 посещений в смену, женской консультации, психоневрологического диспансера, физкультурно-оздоровительного центра с бассейном, а также образовательного комплекса на 1150 мест.
Руководитель столичного Департамента по конкурентной политике Иван Щербаков напомнил, что к проектам по реорганизации промышленных зон допускают инвесторы, которые имеют опыт работы, а также финансовую стабильность.
Промзона «Дегунино-Лихоборы» стала шестой, где будет проведена реорганизация. Комплексная реконструкция также коснется бывших промзон «Коровино», «Алтуфьевское Шоссе», «Автомоторная», «Теплый стан» и «Красный строитель».
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