Владимир Ефимов: Промышленные комплексы Москвы экономят до 2 миллиардов рублей ежегодно

Промышленные предприятия Москвы со статусом промкомплекса могут ежегодно экономить до двух миллиардов рублей. Это возможно благодаря налоговым льготам, в том сниженной ставке налога на прибыль, зачисляемого в городской бюджет. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

«С 2016 года город выдает предприятиям статус промышленного комплекса сроком на 10 лет. Получить его могут обрабатывающие производства и организации, работающие в сфере научных исследований и разработок. Сегодня специальный статус имеют 64 промышленных предприятия столицы. Это позволяет им экономить до 1,9 миллиарда рублей ежегодно. Благодаря статусу промкомплекса налоговые льготы получают 24 производителя пищевой отрасли. Только за 2021 год это помогло им сэкономить более 435 миллионов рублей», – отметил Владимир Ефимов.

В числе других мер поддержки от города промышленники могут получать субсидии и льготные займы, заключать с Москвой офсетные контракты.

«С 2012 года 19 предприятий пищевой промышленности получили субсидии на покупку оборудования или техприсоединение на общую сумму порядка 1,2 миллиарда рублей. Льготные займы в размере 600 миллионов рублей выдали трем компаниям. Также одной из мер антикризисной поддержки стала возможность компенсировать часть затрат на уплату процентов по кредитным договорам. Мерой могут воспользоваться все предприятия обрабатывающей промышленности. Уже определены первые получатели этой помощи», – рассказал руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики города Москвы Владислав Овчинский.

Ранее столица выделила Московскому фонду поддержки промышленности и предпринимательства 10 миллиардов рублей на компенсацию ставок по кредитам для промышленников на пополнение оборотных средств, выплату заработной платы, реализацию инвестиционных проектов и покупку оборудования. В конце марта такую же сумму направили на компенсацию процентных ставок по кредитам инвесторов, которые строят в городе объекты нежилого назначения. Антикризисные инструменты поддержки действуют в рамках Плана мероприятий по стабилизации экономической ситуации, который охватывает все отрасли экономики и социальной сферы города.

