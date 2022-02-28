Владимир Ефимов: Производство пищевых продуктов выросло более чем на 8%
Объем производства пищевых продуктов в Москве в 2021 году увеличился на 8,2%, по сравнению с 2019 годом – на 41%.
«Рост произошел за счет положительной динамики выпуска мясных полуфабрикатов, хлебобулочных и кондитерских изделий, а также сыров и рыбной продукции. Объем отгруженной продукции пищевого сектора в прошлом году составил 540 миллиардов рублей, это на 15,7 процента больше, чем в 2020 году, и на 42 процента выше, чем в 2019», – рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.
В Москве зарегистрированы 240 производителей пищевых продуктов. Лидеры отрасли произвели в 2021 году около 317 тысяч тонн хлебобулочных изделий (+17,4% к 2020 году), почти 95 тысяч тонн мясных полуфабрикатов (+4,6%), 45 тысяч тонн сыра и творога (+2,1%).
Власти Москвы предоставляют различные меры поддержки столичным пищевикам: в этой отрасли заняты свыше 50 тысяч сотрудников.
«Например, в 2021 году с предприятиями пищевой отрасли заключено восемь договоров о предоставлении субсидий на общую сумму 107,6 миллиона рублей. Также среди мер поддержки – присвоение предприятию статуса промышленного комплекса, который обеспечивает значительное сокращение налоговой нагрузки. Сегодня его имеют 23 предприятия пищевой промышленности, в прошлом году им удалось сэкономить на налогах более 500 миллионов рублей», – отметил руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Александр Прохоров.
Также столичные власти с 2020 года одобрили предприятиям пищевой отрасли пять льготных займов на общую сумму 600 миллионов рублей. Эти средства помогут провести модернизацию производства, в том числе внедрить ИТ-решения, развивать экспорт.
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