Владимир Ефимов: Претендовать на новые федеральные меры поддержки смогут около 110 тысяч субъектов МСП Москвы

Около 110 тысяч хозяйствующих субъектов Москвы с персоналом почти в 284 тысячи человек могут стать получателями новых федеральных мер поддержки для малого и среднего бизнеса. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

«В субъектах МСП, которые подходят под условия предоставления федеральных мер поддержки, работают в общей сложности 3,5% от общего числа работающих в Москве. Среди потенциальных получателей поддержки наиболее заметную долю составляют сфера общественного питания, автомобильных грузоперевозок, стоматологические клиники, парикмахерские и салоны красоты, организации, работающие в области спорта, развлечений, культуры, искусства», - пояснил заммэра.

В числе новых мер поддержки для СМП из наиболее пострадавших секторов экономики - льготные кредиты по программе ФОТ 3.0 на срок 18 месяцев по ставке 3% при условии сохранения численности работников на уровне не ниже 90%. В этом случае объем кредита составит до 300 млн рублей. Его рассчитают по формуле «один минимальный размер оплаты труда на каждого сотрудника на 12 месяцев». По условиям кредитования, в первые полгода бизнесмен будет освобождён от уплаты кредита и процентов по нему, а в последующие 12 месяцев сможет возвращать кредит и проценты равными долями.

Также владельцы бизнеса в пострадавших отраслях смогут получить безвозмездный грант в размере 1 МРОТ на каждого сотрудника компании. Заявки будут приниматься с 1 ноября по 15 декабря 2021 года, выплаты начнутся с 15 ноября.

Кроме того, программа льготного кредитования также распространяется на субъекты крупного бизнеса в области искусства, культуры, спорта и общественного питания. К ним относятся 162 крупных организации, число работающих в них, по данным Пенсионного фонда России, составляет 174,6 тысяч человек.

