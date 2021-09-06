Владимир Ефимов: предприниматели в этом году создали на инвестпортале Москвы более 13 тыс. личных кабинетов

На Инвестиционном портале Москвы с начала этого года 13 тысяч предпринимателей создали новые учетные записи. В общей сложности за семь с половиной лет было зарегистрировано более 53 тысяч личных кабинетов. Как отметил заммэра Москвы по экономической политике и имущественно-земельным отношениям Владимир Ефимов, регистрация на сайте открывает круглосуточный доступ к информации и онлайн-сервисам, упрощающим предпринимательскую деятельность в столице и помогающим воспользоваться городскими мерами поддержки. Он подчеркнул, что на Инвестпортале доступно 30 онлайн-сервисов, которыми в этом году предприниматели воспользовались уже 87,5 тысяч раз.

«На сайте в онлайн-режиме можно направить на рассмотрение в правительство Москвы инвестиционный проект или концессионную инициативу, а также подать заявку на получение субсидии или инвестиционного налогового вычета», - подчеркнул заммэра столицы.

В свою очередь, министр правительства Москвы, руководитель департамента информационных технологий Эдуард Лысенко рассказал, что единый городской идентификатор MosID позволяет получить доступ ко всем цифровым возможностям столицы, в том числе для бизнеса.

«Предпринимателю не придется регистрироваться на портале с нуля, заполнять онлайн-формы и запоминать несколько паролей от разных аккаунтов. Информация о пользователе также будет заполнена автоматически исходя из тех сведений, которые он уже указал на портале mos.ru. Кроме того, на Инвестпортале можно авторизоваться с помощью аккаунта Портала поставщиков – еще одного востребованного московского ресурса, которым уже пользуются сотни тысяч предпринимателей», - отметил Лысенко.

Москва создает современные информационные технологии и превращает цифровую среду в новое жизненное пространство. Инвестиционный портал Москвы - победитель "Цифровых вершин-2020" в номинации "Лучшее IT-решение для развития экономики".

Добавим, на Инвестпортале можно ознакомиться со списком городской недвижимости, выставленной на торги, изучить лотовую документацию, а также записаться на личный просмотр объектов. Кроме того, там можно подобрать площадку для размещения своего предприятия. Для этого необходимо воспользоваться инвестиционной картой, на которой представлено более 300 вариантов и для небольших компаний, и для крупных производителей.

