Владимир Ефимов: Правительство Москвы заключило 24 соглашения во время ПМЭФ

В этом году в рамках Петербургского международного экономического форума Москва подписала 24 соглашения и меморандума, их общий планируемый объем превышает 20 миллиардов рублей. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

«Все они направлены на долгосрочное сотрудничество и реализацию инвестиционных проектов в различных сферах – промышленности, строительства, туризма, культуры, научно-просветительской деятельности», – рассказал он.

При этом треть из всех документов подписал лично мэр Москвы Сергей Собянин – например, соглашения о сотрудничестве с правительством Хабаровского и Алтайского краев, «ВК» и «Национальной системой платежных карт».

Также правительство Москвы подписало соглашение о сотрудничестве с комбинатом инновационных технологий «МонАрх». Компания реализует уникальный проект, который позволит строить жилые дома в 20 раз быстрее.

За все время стенд правительства Москвы посетило более 10 тысяч человек. В дни форума (с 15 по 18 июня) представители Комплекса экономической политики и имущественно-земельных отношений приняли участие в 17 мероприятиях, в том числе в пяти сессиях и трех встречах с бизнесом.

В рамках ПМЭФ -2022 правительство Москвы презентовало регионам сервис по подбору мер поддержки для бизнеса, включающий более 130 действующих федеральных и столичных мер.

