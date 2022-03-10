Ефимов: Власти Москвы работают над замещением выпадающих звеньев в логистике предприятий
Правительство Москвы в новых условиях продолжает реализацию запланированных проектов, работает над решением проблем, связанных с логистикой предприятий. Об этом сообщил «Интерфаксу» заместитель мэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.
По словам Ефимова, госзаказы позволяют Москве поддерживать экономическую активность, правительство Москвы остается одним из крупнейших заказчиков у городского бизнеса.
Он уточнил, что бюджет развития сейчас составляет порядка 35-38% всего столичного бюджета. Правительство Москвы продолжает работать над своими обязательствами перед жителями города и инвесторами.
«Более того, мы ускорили процедуры оплаты, для того чтобы поддержать столичные предприятия и ускорить оборачиваемость средств», - добавил Ефимов.
Заместитель мэра пояснил, что продолжается активная работа с крупнейшими подрядчиками, чтобы восстановить логистические цепочки производства.
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