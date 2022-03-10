Ефимов: Власти Москвы работают над замещением выпадающих звеньев в логистике предприятий

Правительство Москвы в новых условиях продолжает реализацию запланированных проектов, работает над решением проблем, связанных с логистикой предприятий. Об этом сообщил «Интерфаксу» заместитель мэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

По словам Ефимова, госзаказы позволяют Москве поддерживать экономическую активность, правительство Москвы остается одним из крупнейших заказчиков у городского бизнеса.

Он уточнил, что бюджет развития сейчас составляет порядка 35-38% всего столичного бюджета. Правительство Москвы продолжает работать над своими обязательствами перед жителями города и инвесторами.

«Более того, мы ускорили процедуры оплаты, для того чтобы поддержать столичные предприятия и ускорить оборачиваемость средств», - добавил Ефимов.

Заместитель мэра пояснил, что продолжается активная работа с крупнейшими подрядчиками, чтобы восстановить логистические цепочки производства.

