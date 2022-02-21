Владимир Ефимов: Поступления НДС в федеральный бюджет выросли более чем на 30 процентов

Московские компании по итогам 2021 года перечислили в федеральный бюджет почти 1,6 триллиона рублей налога на добавленную стоимость (НДС). Как сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов, это на 30,8 процента больше, чем в 2020 году.

При этом в общероссийской структуре поступлений НДС в федеральный бюджет доля Москвы составляет 27 %.

«Основной объем налога поступил от предприятий торговой отрасли – 531,4 миллиарда рублей, компаний, работающих в области информации и связи – 322,5 миллиарда рублей, а также в строительной сфере – 209,2 миллиарда рублей. В сумме эти три отрасли обеспечили более двух третей поступлений НДС в федеральный бюджет и показали уверенный рост налоговых платежей как относительно 2020 года, так и в сравнении с 2019 годом», – пояснил Владимир Ефимов.

Увеличение налоговых поступлений в бюджет позволяет оценить состояние производства, а также сферу торговли и услуг. Положительную динамику демонстрируют отрасли торговли, строительства, сферы IT, рынок недвижимости и энергетика, отрасли культуры и развлечений, спорта.

«Поступления НДС от московских предприятий торговли по сравнению с 2019 годом выросли более чем в 2,6 раза и превысили полтриллиона рублей. Отчисления НДС организаций, занимающихся операциями с недвижимым имуществом, за два года увеличились на 32,5 процента, строительных предприятий – на 28,6 процента, организаций информационной отрасли – на 24,3 процента, предприятий в сфере культуры, спорта и досуга – на 59 процентов», – отметил министр Правительства Москвы, руководитель Департамента экономической политики и развития города Кирилл Пуртов.

Налог на добавленную стоимость является первым по объему источником доходов, он формирует более трети федерального бюджета. А в сумме всех налоговых платежей, поступающих в федеральный бюджет, на долю Москвы приходится порядка 12 процентов всех отчислений, добавил Пуртов.

