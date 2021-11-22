Владимир Ефимов: Половина кредитов по семейной ипотеке в Москве выдается семьям с первенцем

В период с июля по сентябрь 2021 года 52% кредитов по программе «Семейная ипотека» были выданы семьям с одним ребенком. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.



«По данным статистики, семей с одним ребёнком практически вдвое больше, чем семей с двумя и более детьми, поэтому их интерес к программе закономерен. Из 1,9 тысячи выданных в столице за третий квартал кредитов семейной ипотеки 980 кредитов, или 52% от общего количества, получили семьи с первенцем», — отметил заместитель мэра.



Действие «Семейной ипотеки» было распространено на семьи с одним ребенком 1 июля 2021 года. Ефимов отметил, что семьи с двумя детьми составили 33%, они получили 644 кредита. Многодетные семьи с тремя и более детьми взяли 235 кредитов, это 12% от общего числа. На семьи, где растет ребенок с инвалидностью, пришлось 4 % (85 кредитов).



В течение 2021 года в рамках программы «Семейная ипотека» в столице было куплено 362 тысячи кв. м. жилья, общая стоимость которого составила 66,9 млрд рублей. Средняя ставка кредитования по льготной ипотеке оказалась на 0,07 п.п. ниже средней по стране и составила 4,77%. В среднем москвичи брали кредит на 258 месяцев. Всего в Москве было выдано 5 997 кредитов на общую сумму 40,2 млрд рублей.



По словам руководителя Департамента экономической политики и развития Москвы Кирилла Пуртова, более 89% заемщиков заключили договоры о долевом строительстве. Оставшиеся 11% приобрели недвижимость по договору купли-продажи.



Программа «Семейная ипотека» стартовала в столице в 2018 году. За это время было выдано 20 619 кредитов на общую сумму 126,3 млрд рублей. Благодаря программе семьи с детьми, родившимися после 1 января 2018 года, могут рассчитывать на ипотечный кредит по льготной ставке до 6%.

