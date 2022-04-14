Владимир Ефимов: Почти 148 миллионов рублей сэкономили с начала года жители Москвы при покупке земли у города

За первые три месяца этого года москвичи сэкономили почти 148 миллионов рублей при покупке у столицы земли, на которой находятся их дома, дачи и личные подсобные хозяйства, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

«С апреля 2020 года в Москве действует норма, позволяющая физическим лицам выкупать у города землю под индивидуальными жилыми домами, гаражами или хозяйственными постройками по сниженной цене в размере 40% от кадастровой стоимости. В первом квартале 2022 года горожане выкупили 24 таких участка общей площадью 2,8 гектара на сумму 98,6 миллиона рублей. При этом благодаря льготе они сэкономили 147,9 миллиона рублей», – рассказал Ефимов.

Он добавил, что всего с момента вступления в силу льготы граждане выкупили уже 175 земельных участков совокупной площадью 19,5 гектара на общую сумму 338,2 миллиона рублей. В целом они сэкономили 507,2 миллиона рублей.

Правом выкупа могут воспользоваться только собственники недвижимости, расположенной на земельных участках с разрешенным использованием для индивидуального жилищного строительства, личного подсобного хозяйства и садоводства.

«Приватизированные в первом квартале 2022 года территории находятся в пяти округах столицы. В текущем году больше всего участков москвичи выкупили в Троицком административном округе – 17 единиц площадью 2,2 гектара. Оставшиеся семь были приобретены на северо-западе, северо-востоке, востоке и юго-западе столицы», – сообщил руководитель департамента городского имущества Максим Гаман.

Для заключения договора купли-продажи гражданину необходимо обратиться в департамент городского имущества за оказанием государственной услуги «Предоставление земельного участка в собственность собственникам зданий, сооружений». Подать заявление можно через портал mos.ru. Услуга бесплатная, оказывается полностью в электронном виде. Рассчитать выкупную стоимость участка можно заранее, узнав его кадастровую стоимость на официальном портале Росреестра.

