Владимир Ефимов: победители торгов откроют точки нестационарный торговли в 11 округах Москвы

На городские торги выставлено 93 нестационарных торговых объекта или площадки для их размещения. Они расположены в 11 административных округах Москвы. Предполагается, что предприниматели откроют в них пункты проката, бахчевые развалы, киоски с мороженым, точки бытового обслуживания или общественного питания, рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

По его словам, среди выставленных на торги объектов есть как небольшой торговый автомат в парке, так и достаточно крупные павильоны, в которых можно разместить, например, пункт велопроката.

«Всего по итогам пяти месяцев этого года город провел 132 аукциона по нестационарным торговым объектам. Средняя конкуренция составила порядка пять участников на лот», – отметил заммэра.

Объекты расположены в городских парках, подуличных переходах метро, а также на улично-дорожной сети. Их площадь варьируется от 1,5 до 147 квадратных метров.

Заммэра Ефимов: Опыт Москвы вошел в основу стандарта инвестиционной декларации региона России

Все аукционы пройдут в электронной форме, рассказал руководитель департамента города Москвы по конкурентной политике Иван Щербаков. По его словам, стартовая цена месячной платы за право осуществления деятельности в предлагаемом объекте зависит от площади, назначения и расположения объекта, она составляет от 1,6 до 205,8 тысячи рублей. Самым большим спросом у предпринимателей традиционно пользуются объекты, расположенные в подуличных переходах метро.

С условиями участия в электронных торгах можно ознакомиться на инвестиционном портале Москвы, часть объектов доступна для онлайн-просмотра в 3D.

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ФОТО: Пресс-служба департамента экономической политики правительства Москвы
ТЕГИ:МоскваТорговля
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