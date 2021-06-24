Владимир Ефимов: победители торгов откроют точки нестационарный торговли в 11 округах Москвы

На городские торги выставлено 93 нестационарных торговых объекта или площадки для их размещения. Они расположены в 11 административных округах Москвы. Предполагается, что предприниматели откроют в них пункты проката, бахчевые развалы, киоски с мороженым, точки бытового обслуживания или общественного питания, рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

По его словам, среди выставленных на торги объектов есть как небольшой торговый автомат в парке, так и достаточно крупные павильоны, в которых можно разместить, например, пункт велопроката.

«Всего по итогам пяти месяцев этого года город провел 132 аукциона по нестационарным торговым объектам. Средняя конкуренция составила порядка пять участников на лот», – отметил заммэра.

Объекты расположены в городских парках, подуличных переходах метро, а также на улично-дорожной сети. Их площадь варьируется от 1,5 до 147 квадратных метров.