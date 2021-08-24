Владимир Ефимов: по контрактам жизненного цикла Москва закупила медоборудование на 23 млрд рублей

С начала года город заключил 45 контрактов жизненного цикла (КЖЦ) на поставку высокотехнологичного медицинского оборудования на общую сумму более 23 млрд рублей. По этим контрактам в городские больницы и поликлиники поступит более 600 единиц новейших моделей медицинской техники, рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

«Москва заключает контракты жизненного цикла в сфере здравоохранения с конца 2019 года. Механизм оказался широко востребованным среди производителей медтехники, и менее чем за два года с ними подписано более 100 контрактов на сумму свыше 80 млрд рублей», – добавил Владимир Ефимов.

Москва – столица передовых медицинских технологий. Впервые в здравоохранении город реализовал закупки медицинской техники, в том числе тяжелой, по контрактам жизненного цикла.

КЖЦ являются одной из популярных форм государственно-частного партнерства при реализации важнейших городских проектов, в том числе – в здравоохранении. Они позволяют привлечь квалифицированных исполнителей к поставке современной медицинской техники.

«Все поставщики имеют не только технические возможности для производства необходимого городу оборудования, но и релевантный опыт в сервисе. Это важно при заключении контрактов жизненного цикла, поскольку они предполагают, что компании будут обеспечивать работоспособность техники в течение всего срока службы – в данном случае это 10–12 лет. Такой механизм госзакупки позволяет медучреждениям использовать аппараты более эффективно, а городу – оптимизировать расходы на ремонт и обслуживание закупленного оборудования», – рассказал руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики города Москвы Александр Прохоров.

В рамках заключенных с начала года контрактов жизненного цикла столица закупит рентгеновское и эндоскопическое оборудование, КТ-томографы и другую технику. Победителями конкурсов стали, в том числе, такие известные мировые производители, как Siemens и General Electric.

