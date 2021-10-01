Владимир Ефимов: Оборот малого и среднего бизнеса Москвы вырос на 38%

За 8 месяцев 2021 года оборот малых и средних предприятий Москвы значительно вырос. Он достиг 1,9 трлн рублей, превысив более чем на 38% прошлогодний показатель аналогичного периода. Об этом рассказал заместитель мэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

«За счет восстановления в Москве потребительского спроса обороты малых и средних предприятий в нынешнем году выше не только прошлогодних, но и результатов «доковидного» 2019 года», - заявил Ефимов.

По его словам, выручка МСП за июль-август этого года составила около 527,5 млрд рублей, что на 30% больше, чем за июль-август прошлого года и на 26% больше, чем за аналогичный период 2019 года.

Кроме того, на 2% выросло количество работающих в Москве субъектов МСП: на начало сентября оно составило 739 тысяч, в том числе 411 тысяч юридических лиц и 328 тысяч индивидуальных предпринимателей. В этой сфере на данный момент занято 2,4 млн человек.

Также растут и поступления от упрощенной налоговой системы (УСН). Это

наиболее популярный налоговый режим у малого и среднего бизнеса. В 2021 году налоговые поступлений от МСП, работающего на «упрощенке», превысили не только уровень прошлого года, но и докризисные показатели 2019 года.

За 8 месяцев этого года московские организации и индивидуальные предприниматели, применяющие УСН, перечислили в бюджет почти 113 млрд рублей. Это на 53% больше, чем за такой же период 2020 года и на 37% больше 2019-го. Об этом рассказал министр правительства Москвы, руководитель Департамента экономической политики и развития города Кирилл Пуртов.

