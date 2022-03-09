Владимир Ефимов: Объемы выпуска лекарственных средств в Москве выросли почти на 68%
В 2021 году объем производства лекарственных средств и материалов, применяемых в медицинских целях, увеличился в столице на 67,7% по сравнению с показателем 2020 года, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.
«Столичные предприятия обрабатывающей промышленности продолжают стабильно наращивать объемы выпуска. Среди них особенно выделяются важные для города и жителей направления, в частности выпуск лекарств. Так, по итогам 2021 года объем производства лекарственных средств и материалов, применяемых в медицинских целях, в Москве увеличился на 67,7 процента по сравнению с 2020 годом. Во многом такой рост обусловлен поддержкой города промышленных фармацевтических предприятий и технологическим развитием производств», – рассказал он.
По его словам, такой объем не только обеспечивает бесперебойные поставки лекарственных средств, но и создает существенные запасы.
В свою очередь руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Александр Прохоров рассказал, что столичные фармацевтические предприятия производят препараты для лечения онкологических заболеваний, сердечно-сосудистой, нервной систем и ряд других лекарств.
«Всего в городе работают около 80 производителей фармацевтической отрасли, а численность работников этих организаций составляет 14,8 тысячи человек. Объем отгруженных предприятиями товаров за 2021 год составил 345,2 миллиарда рублей, что почти в 2 раза больше, чем в 2020 году», – отметил он.
Отмечается, что в Москве действует целый ряд инструментов для стимулирования развития фармацевтической отрасли. Например, город заключает с предприятиями офсетные контракты. Это эффективный инструмент государственно-частного партнерства, который позволяет обеспечить город необходимой продукцией, привлечь инвестиции, а предприятию гарантирует спрос.
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