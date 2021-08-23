Владимир Ефимов: Объем производства обрабатывающей промышленности Москвы вырос более чем на 16% по итогам 2020 года

Объем производства предприятий обрабатывающей промышленности Москвы по итогам 2020 года увеличился на 16,4% по сравнению с 2019 годом, в целом промышленное производство Москвы выросло на 12,2%. Такие уточненные данные опубликовал Росстат.

Укрепляя статус столицы современной промышленности, Москва сосредоточила на территории города более 3000 высокотехнологичных промпредприятий. На сегодняшний день каждый десятый трудоспособный житель столицы занят в обрабатывающей промышленности.

«Промышленное производство Москвы по итогам 2020 года выросло на 12,2%, основным драйвером роста стала обрабатывающая промышленность, где рост составил 16,4%. Эти показатели значительно превышают данные предварительной оценки, сделанной в начале этого года, согласно которой рост составил 5,1% и 5,9% соответственно. В целом по стране промышленное производство в прошлом году сократилось на 2,6%, что свидетельствует о большей устойчивости столичной экономики к воздействию кризисных явлений, связанных с развитием пандемии коронавируса», – рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Пересмотр показателей связан с особенностями сбора данных и расчета и является стандартной практикой. По словам главы департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Александра Прохорова, увеличение индекса промышленного производства столицы по итогам прошлого года связано с ростом показателей сразу в нескольких отраслях промышленности столицы.

«Например, пересмотрен объем выпуска лекарственных средств и материалов, применяемых в медицинских целях. Если предварительные данные свидетельствовали о росте на 38,8% по сравнению с 2019 годом, то по уточненным данным Росстата объемы производства в этой сфере увеличились на 71,7%. Также двухкратный рост зафиксирован в производстве резиновых и пластмассовых изделий», – отметил он.

Вместе с тем пересмотр подтвердил положительную динамику развития в Москве выпуска бумаги и бумажных изделий, а также пищевой промышленности. По итогам прошлого года выпуск бумаги и бумажных изделий увеличился на 48,3%, что объясняется повышением спроса на упаковку в сегменте онлайн-продаж.

Также в числе отраслей-драйверов оказалась пищевая промышленность: рост по сравнению с 2019 годом составил 39,1%. Положительная динамика отрасли связана и с увеличением объемов поставок на внешние рынки – в Казахстан, Китай и Гонконг.

