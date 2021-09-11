Владимир Ефимов: Новым сервисом Портала поставщиков воспользовались более 55 тысяч раз

Порталом поставщиков пользуются более 230 тысяч поставщиков со всей страны и 48 тысяч заказчиков из 38 регионов России. На ресурсе постоянно появляются новые сервисы, только с начала этого года на портале было введено пять улучшений. Об этом сообщил заместитель мэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Одной из самых востребованных у пользователей Сети оказалась услуга, позволяющая определять стандартную товарную единицу (СТЕ) по изображению.

«В мае 2021 года на Портале поставщиков был запущен функционал определения категории стандартной товарной единицы (СТЕ) по изображению, который позволит сократить время для определения необходимой продукции. За четыре месяца этой услугой воспользовались более 55 тысяч раз», – рассказал Ефимов.

Каждый месяц на портале регистрируется около четырех тысяч новых поставщиков, об этом сообщил руководитель Департамента города Москвы по конкурентной политике Иван Щербаков. Он подчеркнул, что это обеспечивает высокий уровень конкуренции. Об этом говорит, например, тот факт, что в среднем на право заключения одной сделки претендуют 7 поставщиков.

Внедрение новых сервисов и услуг стало возможным благодаря внедрению искусственного интеллекта. Об этом сообщил министр Правительства Москвы, руководитель Департамента информационных технологий города Москвы Эдуард Лысенко.

Портал поставщиков был создан в 2013 году. Каждый день на Портале заключается более полутора тысяч контрактов, а среднее снижение цены в ходе котировочных сессий составляет порядка 13%. В августе Портал поставщиков был внесен в отчет G20 о лучших практиках инновационных госзакупок в умных городах.

