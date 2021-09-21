Владимир Ефимов: Новосибирская область стала 39 регионом работающим на Портале поставщиков

Заказчики из Новосибирской области смогут проводить государственные закупки малого объема на Портале поставщиков. Всего на столичном ресурсе работают представители 39 регионов, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

«Сегодня на портале зарегистрировано более 235 тысяч поставщиков, 40 процентов из них – представители субъектов России. Соглашения между Москвой и регионами способствуют развитию конкуренции и повышению интереса представителей малого и среднего бизнеса к участию в закупках. Новосибирская область стала 39 регионом, представители которого закупают работы, товары и услуги малого объема на столичной площадке», – отметил заместитель мэра.

Соглашение подписано 13 сентября, в рамках него планируется совместная работа над повышением экономической эффективности закупок, развитием открытости и прозрачности процедур, увеличением спроса на товары российских производителей.

«Предприниматели из Новосибирской области уже активно подключаются к порталу. Сейчас на нем зарегистрированы около 1,4 тысячи поставщиков из этого региона. До заключения соглашения в регионе был запущен пилотный проект, в рамках которого заказчиками области за 2021 год было осуществлено около тысячи закупок на портале на сумму 33,3 миллиона рублей», – отметил руководитель Департамента города Москвы по конкурентной политике Иван Щербаков.

Портал поставщиков работает с 2013 года. Он позволяет автоматизировать процедуры закупок малого объема. Для заказчиков Новосибирской области закупки будут осуществляться через интеграцию с региональной информационной системой в сфере закупок (РИС).

