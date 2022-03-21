Владимир Ефимов: Налоговые поступления от предприятий московского транспорта выросли более чем на 40%

Предприятия сферы московского транспорта по итогам прошлого года перечислили в бюджет столицы на 40% налогов больше. Поступления по налогу на прибыль, налогу на доходы физических лиц (НДФЛ) и по специальным налоговым режимам достигли 58,7 миллиарда рублей. Это на 42,3% превышает показатели 2020 года и на 23,8% — 2019-го. Об этом рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

«Из этой суммы 60 процентов приходится на НДФЛ – 35,4 миллиарда рублей, что на 4,2 процента превышает показатели 2020 года и на 11 процентов – 2019-го. Поступления по специальным налоговым режимам составили 2,9 миллиарда рублей, по сравнению с 2020 годом они выросли на 68,4 процента, с 2019-м – на 50,7 процента», - добавил заместитель мэра.

Несмотря на то, что транспорт оказался одной из наиболее пострадавших отраслей из-за COVID-ограничений, выход отрасли на докризисные показатели и даже их превышение свидетельствует об адаптации отрасли к новым условиям и развитию.

«Ярким подтверждением восстановления эффективности работы отрасли является рост перечисленного транспортными компаниями налога на прибыль. В 2021 году его поступления составили 20,4 миллиарда рублей, увеличившись по сравнению с 2020 годом в 2,9 раза и на 35 процентов по сравнению с 2019 годом», — отметил министр Правительства Москвы, руководитель Департамента экономической политики и развития города Кирилл Пуртов.

Транспорт — одна из пяти приоритетных отраслей, включенных в реализацию национального проекта «Производительность труда» в Москве. За три года проект охватит свыше 560 московских компаний, 109 из них поддержка в рамках нацпроекта будет оказана в 2022 году. Прием заявок на участие в проекте идет на сайте производительность.рф, отметил Кирилл Пуртов.

