Владимир Ефимов: Наибольший объём прибыли в 2021 году получили предприятия торговли
Прибыль так называемых прибыльных организаций столицы РФ за 10 месяцев 2021 года составила 6,35 триллиона рублей. Это на 67,1% больше по сравнению с аналогичным периодом 2020 года и на 39,2% превышает 10 месяцев 2019 года. Такую статистику озвучил заместитель Мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.
К прибыльным организациям относятся компании, которые имели положительный финансовый результат за указанный отрезок времени, то есть доходы от их деятельности превышали расходы.
«Наибольший объём прибыли по итогам 10 месяцев 2021 года получили предприятия торговли – 1,63 триллиона рублей, обрабатывающих производств – 1,19 триллиона рублей, финансов и страхования – 680 миллиардов рублей, информации и связи – 470 миллиардов рублей, профессиональной, научной и технической деятельности – 460 миллиардов рублей», – уточнил Владимир Ефимов.
Доля прибыльных предприятий с июня 2021 года превышает 70%. По итогам 10 месяцев 2021 года показатель составил 72,6 процента. Это сопоставимо с долей прибыльных предприятий за аналогичный период 2019 года и на 5,9% превышает долю прибыльных предприятий в 2020 году.
Как отмечает министр Правительства Москвы, руководитель Департамента экономической политики и развития города Кирилл Пуртов, в 2021 году рост прибыли фиксировался среди соответствующих организаций практически во всех отраслях как относительно 2020 года, так и по сравнению с допандемийным 2019 годом.
«Так, в сфере образования за два года прибыльные компании увеличили прибыль на 97,5%, в обрабатывающих производствах – в 2,1 раза, в финансовой и страховой деятельности – в 2,5 раза, в здравоохранении и социальных услугах – более чем в 2,2 раза», - рассказал Кирилл Пуртов.
Более подробная информация об экономической политике и имущественно-земельных отношениях Москвы представлена на портале economy.mos.ru.
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